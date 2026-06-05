Кръговото кръстовище на Траката край Варна стана като джунгла, Район "Приморски": Грижа на АПИ е

Снимки: Фейсбук, Забелязано във Варна, Р. Христов

Кръстовището на Траката, докога ще вирее този пущинак? Вече не се виждат колите от другата страна, абсолютна предпоставка за катастрофи!!! Това написа гражданин във фейсбук групата "Забелязано във Варна".

От снимките се вижда, че тревата на кръговото кръстовище не е косена отдавна и е станала много висока.

От варненския район "Приморски" отговориха на сигналите към тях:

Във връзка с получени в район „Приморски“ данни за неподдържани тревни площи в района на кръговото кръстовище в местност „Траката“, където е избуяла висока тревна растителност, създаваща предпоставки за ограничена видимост и затрудняваща безопасното движение на участниците в пътния трафик, информираме:

Въпросният терен не се поддържа от Община Варна и район „Приморски“, а е в обхвата на поддръжка на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Районната администрация многократно е сигнализирала АПИ за необходимостта от предприемане на действия по поддръжката на участъка. Поради липсата на своевременна реакция случаят е поставен и пред Общинската комисия по безопасност на движението с оглед необходимостта от осигуряване на добра видимост и безопасност в участъка.

Тъй като и до момента не бяха предприети действия от страна на отговорната институция и въпреки че дейността не попада в обхвата на договорните ѝ задължения и за нея не е предвиден финансов ресурс, служители на район „Приморски“ се свързаха с фирмата, ангажирана с поддръжката на зелената система на района, с молба за съдействие.

Фирмата, поддържаща зелената система в района, незабавно предприе действия. Кръговото кръстовище в местност „Траката“, както и участъкът при обръщача срещу резиденция „Евксиноград“, вече са окосени, а необходимата видимост е възстановена с цел осигуряване безопасността на движението. Район „Приморски“ благодари на фирма „НИК-МАН“ за поетия ангажимент и незабавните действия.

Безопасността на гражданите остава основен приоритет за районната администрация и ще продължим да следим състоянието на участъка и да настояваме компетентните институции да изпълняват своевременно своите ангажименти по поддръжката му.

Редактор "Екип на Петел",

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