Крал Чарлз: Епохата ни е несигурна

В традиционното си коледно послание към сънародниците си британският крал Чарлз Трети прикани британците да почитат ценностите на състраданието и на помирението в един несигурен свят, който сякаш се върти все по-бързо, предадоха световните агенции.

По традиция коледното послание на монарха беше предварително записано. В него Чарлз Трети говори от Уестмистърското абатство в Лондон - едно от местата, свързвани с британската монархия. За втора последователна година кралят прави коледното си обръщение извън някоя от кралските резиденции, отбелязва Франс прес.

В началото му британският монарх припомни своята историческа визита във Ватикана през октомври, по време на която той в качеството си на глава на Англиканската църква се моли заедно с папа Лъв Четиринадесети в Сикстинската капела. Чарлз Трети нарече тази молитва „исторически момент на духовно единство“. Съвместната молитва на Чарлз Трети и на Лъв Четиринадесети беше първата подобна от схизмата в Църквата през 16-и век, при която Англиканската църква се отделя от Римокатолическата църква.

Британският монарх припомни в коледното си послание, че тази година е Юбилейна за Католическата църква, като юбилеят протича под мотото „Поклонници на надеждата“. „Думата „поклонничество“ е по-малко използвана днес, но тя има особено значение за нашия модерен свят и то предимно на Рождество Христово. Тя означава да напредваме към бъдещето, като същевременно се връщаме към миналото, за да си спомним за него и да извлечем поуки от него“, каза кралят.

Монархът припомни и, че тази година се отбелязва 80-ата годишнина от края на Втората световна война и каза, че „куражът и саможертвата на нашите военни, както и начинът по който общностите се сплотиха пред едно толкова голямо предизвикателство, носят едно прехвърлящо времето си послание“. Той заяви, че всички ценности, които сплотените общности са бранили тогава, са формирали страната и Общността на нациите, на която Чарлз Трети е също ръководител.

Монархът определи настоящата епоха като несигурна, но заяви, че с „голямото многообразие в общностите всички могат да намерят силата да направят така, че доброто да победи над злото“.

Монархът спомена и атаката в синагога в Манчестър през октомври, в която загинаха двама души и каза, че ще се срещне с оцелелите в това нападение.

"Когато се срещам с хора от различни вероизповедания, намирам за изключително окуражаващо да науча от тях колко общи неща имаме – споделено желание за мир и дълбоко уважение към целия живот“, каза кралят, който винаги е засвидетелствал интерес към междурелигиозния диалог.

В изказването си Чарлз Трети реши да не споменава за раковото си заболяване. Неотдавна Бъкингамският дворец съобщи, че лечението му ще бъде намалено през идната година. В речта си кралят не спомена нищо за брат си Андрю, низвергнат от кралското семейство заради връзките си със сексуалния престъпник Джефри Епстийн.

Думите на краля към сънародниците му бяха последвани от изпълнение на украински хор, чийто членове носеха традиционната украинска блуза вишиванка, и от хора на британската Кралска опера, отбелязва Ройтерс.

Чарлз Трети често пъти изразяваше подкрепата си за Украйна и през 2025 г. прие в Уиндзорския дворец три пъти украинския президент Володимир Зеленски.

Въпреки че по конституция британският монарх трябва да е аполитизиран, Чарлз Трети редовно говори за глобални кризи. Той например често пъти изразяваше безпокойството си относно войната в Газа между Израел и „Хамас“, взимаща цивилни жертви.

Традицията на коледните послания на британските монарси датира от 1932 г.

Изминалата година беше трудна за Чарлз Трети. През нея се навърши една година, откакто стана ясно, че той е болен от рак. Широката общественост така и не разбра от каква форма на рак страда монархът. В началото на годината стана ясно, че снахата на Чарлз Трети – принцеса Кейт, е в ремисия също от онкологично заболяване, което й беше диагностицирано малко след като стана ясно, че Чарлз Трети има рак.

Заради връзките на принц Андрю с Епстийн братът на британския монарх беше лишен от всички титли, в това число и тази на принц и на херцог на Йорк.

През септември Чарлз Трети се срещна на чай с по-малкия си син принц Хари в момент на рядко помирение помежду им, отбелязва Ройтерс.

