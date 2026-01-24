Крал Чарлз Трети: „Хармонията" може да помогне за спасяването на планетата ни

снимка: Булфото

Британският крал Чарлз III вярва, че „хармонията" може да помогне за спасяването на планетата ни, пише АП. В документален филм на Amazon Prime монархът представя идеите си.

Продукцията се базира на книга отпреди 16 години за климатичните промени, на която кралят е съавтор. Сега той обединява сили с Amazon Prime за създаването на филм за неговите идеи.

Документалната продукция е посветена на концепцията на британския крал за „хармония" - идеята, че възстановяването на баланса между човешкия и природния свят е от решаващо значение за борбата с глобалното затопляне и за много други сериозни проблеми, пред които е изправено човечеството.

Кралят застава срещу критиците си, които го осмиват като дилетант, прескачащ безцелно от една кауза към друга, без никаква логика, отбелязва Асошиейтед прес. Той вярва, че климатичните промени, градоустройството, устойчивото земеделие, традиционните занаяти – каузи, на които е посветил голяма част от съзнателния си живот – са взаимосвързани и възникналите проблеми в тези сфери трябва да бъдат решени, за да се създадат по-жизнени общности.

„Мисля, че трябва да следваме хармонията, ако искаме да гарантираме, че тази планета може да поддържа толкова много хора“, казва британският монарх в трейлъра на филма. Според него е малко вероятно да има друго подобно място, допълва Бтв.

За да помогнат за обяснението на идеите на монарха, експерти като Тони Джунипър, бивш ръководител на организацията „Приятели на Земята“ в Англия, Уелс и Северна Ирландия, и Емили Шъкбърг, климатолог от Кеймбриджкия университет, се появяват заедно с Чарлз Трети във филма. Продукцията „В търсене на хармония: Визията на един крал“ ще бъде достъпна в Amazon от 6 февруари. Гласът зад кадър е на актрисата Кейт Уинслет.

Кралят иска хората да признаят, че човешките същества са част от природния свят, точно както птиците и дърветата - нещо, което може да бъде забравено, когато бързаме да отидем на работа в климатизирани офиси, а след това шофираме до супермаркета, за да купим храна, опакована в пластмаса, каза Тони Джунипър пред Асошиейтед прес.

Циклите на природата все още управляват човешкото общество, отбелязва той. Според Джунипър възстановяването на връзката с нея е от решаващо значение, тъй като се сблъскваме с глобалното затопляне, ерозията на почвата, пластмасовите отпадъци в океаните и химикалите, които се натрупват в хранителните вериги.

„Всичко това е обратимо, всичко това може да се поправи“, каза той. „Но ще изисква от нас да разберем, че не сме извън природата, а сме част от нея“.

Тони Джунипър вярва, че Чарлз е изключително квалифициран да предаде това послание, защото работи за тези каузи от десетилетия и продължава да го прави, дори когато други световни лидери избягват темата за опазването на околната среда, отбелязва Асошиейтед прес.

Чарлз разглежда идеята за възстановяване на баланса в природния свят в книгата си от 2010 г. „Хармония: нов поглед към нашия свят“, написана съвместно с Джунипър и Иън Скели, бивш водещ на Би Би Си.

