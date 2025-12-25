Крал Чарлз Трети: "Нашият свят изглежда се върти все по-бързо"

снимка: Булфото

Крал Чарлз отправи коледно послание, вдъхновено от духа на военните времена, призовавайки обществото да се обедини и да "опознае съседите си" в свят, който става все по-разделен.

Традиционната реч на краля, записана в Уестминстърското абатство, отбеляза 80-ата годишнина от Деня на победата в Европа (VE Day) и Деня на победата над Япония (VJ Day).

Той подчерта, че никога не трябва "да губим от поглед" ценностите, благодарение на които "общностите се обединяват пред лицето на толкова големи предизвикателства", допълва bgonair.bg.

Говорейки в средновековната Lady Chapel на абатството, кралят приветства "спонтанната смелост" на тези, които са помагали при спешни случаи, като нападението на плажа Бонди в Австралия.

Речта беше съпроводена от кадри на украински хор, много от членовете на който са в Обединеното кралство заради войната.

Тишина и духовно равновесие

Крал Чарлз отправи призив за тишина и спокойствие в момент, когато "нашият свят изглежда се върти все по-бързо", цитирайки поета Т.С. Елиът относно намирането на "статичната точка на въртящия се свят".

Кралски помощник уточни, че това е препратка към социалното въздействие на новите технологии върху общностите и предложи хората да обмислят "дигитален детокс".

За втора поредна година коледното послание беше изнесено на място извън кралския дворец. Кралят използва капела в абатството, за да говори за "поклонничеството" в живота и за уроците, които то предлага за съвременността.

Пред коледните дръвчета, първоначално използвани за концерта на Принцесата на Уелс, той подчерта значението на сплотеността на общността и преодоляването на разломите.

"Когато срещам хора с различна вяра, намирам за изключително обнадеждаващо да чуя колко много имаме общо. С голямото разнообразие на нашите общности можем да намерим силата да осигурим победата на правдата над неправдата", каза кралят под известния сводест таван на капелата.

Той похвали "смелостта и саможертвата" на поколенията от военните времена и тяхното единство пред лицето на трудностите, като в излъчването бяха показани снимки от отбелязването на 80-ата годишнина от края на Втората световна война в Европа и Далечния изток.

"Това са ценностите, които са оформили нашата страна. Когато чуваме за разделение, както у дома, така и в чужбина, това са ценностите, които никога не трябва да губим от поглед", добави кралят.

Речта съдържаше и похвали за героичните действия на хора, попаднали в насилствени инциденти.

"Индивиди и общности проявиха спонтанна смелост, инстинктивно поставяйки себе си в опасност, за да защитят другите", каза той.

Сред показаните кадри бяха снимки от плажа Бонди, където минувачи се намесиха при стрелба по време на еврейско общностно събитие, както и кадри от синагога в Манчестър, където кралят се срещна с хора, опитали се да спрат нападателя.

Като пример за изграждане на мостове между религиозни лидери, излъчването показа тазгодишното държавно посещение във Ватикана, където кралят говори за "историческия момент на духовно единство", когато се е молил с папа Лъв.

Размишлявайки върху коледната история, кралят описа Иисус, Мария и Йосиф като "бездомно" семейство и подчерта, че тяхното послание е за "мир и помирение" и представлява "молитва за нашето време".

Коледното послание не се фокусираше върху личните предизвикателства на краля.

Нямаше споменаване на здравословното му състояние, след като наскоро той обяви, че лечението му от рак ще бъде намалено следващата година.

Липсваше и препратка към брат му Андрю Маунтбатън-Уиндзор, който тази година беше лишен от титлите си.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!