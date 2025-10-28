Крал Чарлз Трети беше освиркан от протестиращ заради принц Андрю
Снимка Булфото
Крал Чарлз Трети беше освиркан днес от протестиращ заради връзките на брат си принц Андрю със скандалния финансист Джефри Епстийн, докато поздравяваше кралските фенове по време на посещение в катедрала във Великобритания, предаде Ройтерс.
"От колко време знаете за Андрю и Епстийн?", се чу да вика мъжът, докато монархът се разхождаше край катедралата в Личфийлд, в северозападната част на Англия, близо до Бирмингам.
Въпреки че 65-годишният Андрю обяви този месец, че ще се откаже от титлата си херцог на Йорк след продължили години наред разследвания за поведението му и неговите връзки с Епстийн, въпросите за принца и за това, което кралското семейство е знаело за събитията, оттогава се засилиха.
"Помолихте ли полицията да прикрие Андрю? Трябва ли на членовете на парламента да бъде разрешено да обсъждат кралското семейство в Камарата на общините?", попита още монарха протестиращият пред катедралата.
Крал Чарлз Трети не обърна внимание на протестиращия и продължи да общува с други представители на обществеността.
