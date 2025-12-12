Крал Чарлз Трети говори за битката си с рака в ефир

Булфото

Крал Чарлз Трети ще разкаже днес в ефира на телевизионно предаване за поставената му ракова диагноза и възстановяването от заболяването, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че кралят продължава да се възползва от личната си история, за да насърчава хората да ходят на ранни прегледи, които повишават шансовете за оцеляване.

Предварително записаното обръщение ще бъде излъчено в 20:00 часа местно време (22:00 часа българско) по британския "Канал 4" и ще даде на Чарлз възможност да говори за преживяното през 22-те месеца, откакто обяви, че ще се подложи на лечение за неуточнен вид рак.

Решението на Чарлз да разкрие диагнозата си се различава от традиционния подход на британското кралско семейство, което обикновено разглежда здравословното си състояние като личен въпрос и споделя малко подробности с обществото.

"Негово Величество реши да сподели диагнозата си, за да избегне спекулации и с надеждата, че ще повиши публичната осведоменост и самосъзнание по темата за раковите заболявания", заяви тогава Бъкингамският дворец.

Оттогава Чарлз използва личния си опит, за да изтъкне значението на ранната диагностика и лечение. Благотворителната организация за изследвания на рака "Кенсър Рисърч Ю Кей" (Cancer Research UK) отчете 33% ръст на посещенията в сайта си в седмиците след като Чарлз съобщи за диагнозата, защото хората са потърсили информация за признаците на заболяването.

Дворецът не уточни от какъв вид рак е болен кралят, но официални представители съобщиха, че той е открит след лечение на уголемяване на простата, което е породило "отделен повод за притеснение."

Монархът преустанови участията си в обществени събития за около два месеца след диагнозата, за да се съсредоточи върху лечението и възстановяването, но продължи да изпълнява официалните си задължения и конституционната си роля на държавен глава.

Чарлз се върна към публичните си ангажименти през април миналата година с посещение в онкологичния център към болница "Юнивърсити колидж" в Лондон, където се срещна с персонала и разговаряше с други пациенти.

"Винаги е шок, когато ти го кажат", каза той в разговор с пациентка, която минава през химиотерапия.

