Крал Чарлз Трети посрещна в Уиндзор президента на САЩ Доналд Тръмп, с което даде началото на втората държавна визита на Тръмп във Великобритания, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Принц Уилям и съпругата му Кейт посрещнаха президента и първата дама Мелания Тръмп, след което бяха посрещнати и от крал Чарлз и кралица Камила.

Тръмп пристигна в Лондон късно снощи и заяви, че му е приятно да се върне във Великобритания, наричайки я много специално място.

На въпроса дали има послание за Чарлз Трети, той отговори, че кралят е негов дългогодишен приятел и уважаван от него човек.

