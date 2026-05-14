Кралицата на Дания Маргрете е приета в болница
Снимка уикипедия, Johannes Jansson
Здравословни проблеми налегнаха първия човек в скандинавска държава.
86-годишната датска кралица Маргрете е била приета в болница поради ангина, съобщи кралският двор.
„Нейно Величество е уморена, но в добро настроение“, се казва в изявление на двора.
Кралицата, която абдикира през 2024 г. и предаде трона на първородния си син Фредерик, ще остане хоспитализирана през уикенда за наблюдение и допълнителни прегледи, добавиха от двора, пише btvnovinite.bg.
