Кралицата на баладите: Оперираха ми гласните струни

Певицата с кадифения глас се завърна с нова песен след тригодишна пауза. Еми Стамболова пее от 35 години и въпреки че невинаги е била в светлините на прожекторите, никога не е слизала от сцената. Сега кралицата на баладите радва своите почитатели с „Дума мръсна“.

Беше ми интересно каква ще е реакцията на хората, тъй като те чакаха от мен балада. Дори под коментарите на песента казват, че чакат и баладата. Реших да си направя този експеримент и реагираха добре, призна Еми.

Това за мен е много голяма утеха, защото аз излязох изцяло от зоната си на комфорт с тази песен, с ритъма, с версията, с танцуването, с всичко. Но нямаше нито един лош коментар. От време на време се появява някоя мръсна дума за моята квадратура, но аз съм си такава и на места имам повече, допълни тя.

Певицата бе попитана от Яна Донева променил ли се е гласът й, тъй като е чувала, че след раждания става по-нисък или по-висок, и трябва да се внимава и да се мине през вокални педагози.

Тои въпрос върна Еми към тежък момент от нейния живот.

През 1996 година претърпях операция на гласни струни заради възли. Тогава нямаше лазери и моята операция бе правена през гърлото. Аз четири месеца се възстановявах, и два месеца и половина не трябваше да говоря изобщо. Тогава не съм се качила доста като тонове, и не бих казала, че е имало някакъв проблем. Сега съм една от малкото певици, която пее песните си в оригинални тоналности и чувствам, че гласът ми е зрял, отговори в „Преди обед“ Еми Стамболова.

