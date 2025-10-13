Кралицата на сръбската музика - с първи голям концерт във Варна

Снимка: Булфото, архив

Кралицата на сръбската музика Драгана Миркович - с първи голям концерт във Варна на 16 октомври в Двореца на културата и спорта.

"Драги мои, ще се видим на 16-и октомври във Варна. Аз нямам търпение да пеем заедно, ще има много, много, много песни, които обичате. Обичам ви и ви целувам, винаги вашата Драгана Миркович".

За поколения българи песните на Миркович, като "Загърли ме" и "Луче мое", са емблематични, посочва bTV.

"Това няма да е просто концерт. Ще бъде вечер, която ще помним завинаги" - казва звездата.

Очаква се вечерта да включва най-големите ѝ хитове, оркестър на живо и специални изненади за българската публика.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!