Кралското число подлъга Мария в „Сделка или не“

Мария Геджева от София се бори за 100 000 лева в „Сделка или не“. Тя излезе с кутия №22 - кралско или майсторско число в нумерологията, известно още като "Вдъхновителят" или "Строителят". Това число символизира способността да се реализират големи идеи и проекти, както и да се ръководят големи маси хора, но носи и голяма чувствителност. Хората, родени под влиянието на това число, имат потенциала за постигане на значими постижения и дълбоко духовно развитие.

Тя работи като сервитьорка, зодия лъв, а мечтата ѝ е да спечели средства, с които да стартира вой бизнес – или баничарница, или магазин за почистващи препарати.

Отхвърли няколко оферти от банкера, на стойност 3000, 3500, 2500, 1500 и 500 лева.

Когато обаче изчезнаха големите суми, а най-голямата бе 750 лв., с които можеше да се прибере след шоуто банкерът ѝ предложи смяна на кутията. Мария се съгласи и смени своята за №3.

След това отвори кутия №22, в която видя, че първоначалния ѝ късмет е бил 750 лева.

Така при останали две неотворени кутии, в които има 50 и 500 лева, банкерът ѝ предложи смяна на кутията. Няма сделка, отсече Мария, и намери 500 лева в кутия №3, с които си тръгна от „Сделка или не“.

