Кралят Джокович е детрониран, Алкарас е новият крал на Уимбълдън

Кадър ATP

Финалният мач предложи грандиозен сблъсък между младостта и опита

Карлос Алкарас обърна Джокович и сложи край на ерата му на Уимбълдън.

20-годишният Алкарас и 36-годишният Джокович са двамата най-добри тенисисти в света към момента, пише Gong.bg.

The moment @carlosalcaraz defeated Novak Djokovic 1-6 7-6 6-1 3-6 6-4 to win his Grand Slam title #2