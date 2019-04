Кралят на клея понесе нов удар в мач за историята (видео)

Рафаел Надал имаше 11 полуфинала в Барселона и никога не бе губил мач в тази част на турнира, нито пък на финала. Днес обаче Доминик Тийм наруши доминацията на Краля на клея в един от любимите му турнири, след като го надигра и победи с 6:4 6:4, пише Блиц.

Така Рафа загуби втори пореден турнир на клей на полуфинал, след като миналата седмица падна отново с 0:2 от Фабио Фонини в Монте Карло.

Австриецът стана едва вторият играч, който е побеждавал Матадора на любимата му настилка четири пъти, присъединявайки се към Новак Джокович. 12-кратният шампион водеше на петия в ранглистата с 8-3 победи преди полуфинала в каталунската столица, както и със 7-3 на клей. Двамата се бориха за трофея преди две години и Надал спечели, но сега Тийм показа изключителен тенис, за да вземе реванш. По този начин 5-ият в света се класира на 20-ия си финал и втори за годината след успеха над Роджър Федерер в Индиън Уелс. Съперникът му в решаващия мач в Барселона е Даниил Медведев.

Преди мача Тийм разкри, че ще използва подобна тактика като онази при победите си над Надал в Мадрид миналия сезон и в Рим преди две години. Приложи агресивната игра още в първите геймове на двубоя, като използваше форхенда, за да кара съперника да тича по целия корт. Два пъти го извика и на мрежата в четвъртия гейм, а Матадора не се справи в тази позиция – 2-2.

Междувременно позицията на Надал при ретур направи впечатление, тъй като испанецът се върна в познатата си зона на метри зад основната линия. Двойна грешка, неубедителна къса топка и загубено дълго разиграване на 11-кратния шампион белязаха петия гейм. Така Тийм поведе с 40-0 и макар Надал да отрази два от брейкболите, направи четвърта двойна грешка в мача и изостана с 2-3. Австриецът затвърди брейка на нула, а след това можеше да пробие още веднъж. Петият в света стигна на четири пъти до брейкбол в много дълъг седми гейм, в който показа невероятна защита и гонеше всяка топка. След шест дюса обаче Надал се измъкна и остана в сета. Тийм продължи да тормози съперника с мощния си форхенд и го използва в две поредни разигравания, за да поведе с 5-3. До края австриецът не остави шансове на опонента и затвори сета с 6-4.

Той спечели 78% от точките на първи начален удар срещу 68% за Надал, а на втори сервис статистиката показа още едно превъзходство за Тийм – 75% спечелени точки при 33% за испанеца. Надал отново трудно намираше ритъма си и бе напът да допусне сериозна грешна стъпка още в първото си подаване след почивката. 11-кратният шампион записа поредна двойна грешка и изостана с 15-40, но именно сервисът го измъкна впоследствие от трудната ситуация. Световният № 5 бе по-продуктивният тенисист от двамата на корта – Тийм стоеше по-стабилно в дългите разигравания и налагаше темпото си, като постоянно впечатляваше с бекхенд уинъри и къси топки, които Матадора нямаше сили да достигне. Точно с такъв прийом австриецът стигна до дюс при 1-1, но Рафа вкара два добри сервиса, за да поведе.

При 2-2 Матадора принуди опонента си да се защитава и да бяга в двата края на корта по основната линия. Тийм нямаше проблеми в подобна позиция и реализира минаващ удар с мощен бекхенд, който му донесе две точки за пробив при 40-15. Надал записа първия си ас в мача, но в следващото разиграване изкара форхенд в аут и отново изостана с пробив – 2-3. Тийм стигна до скрит мачбол при 4-2, когато се бори здраво в целия гейм и реализира форхенд уинър по правата, за да се сдобие с предимство. Благодарение на добрия си сервис в ключовите моменти обаче 11-кратният шампион стигна до няколко успешни комбинации, които го оставиха в мача.

Матадора поведе с 30-15 в следващия гейм, но мощен форхенд на Тийм изравни резултата, а след това австриецът впечатли с комбинация сервис-мрежа. Надал допусна грешка от форхенд в неправилния миг и изостана с 3-5. В следващия гейм петият в света стигна до дюс, но 11-кратният шампион проведе блестяща комбинация и завърши смач на мрежата. След като се сдоби с предимство, испанецът спечели още едно дълго разиграване, завършило с форхенд по правата за 4-5. Тийм сервира за победа, но бе изненадан от агресивната игра на съперника, който бе притиснат до стената.

Надал принуди австриеца да сгреши къса топка, а след това и бекхенд. Рафа наелектризира публиката в следващото разиграване, като достигна трудна топка и размина опонента от бекхенд, за да стигне до 40-0. Петият в света реализира две технични изпълнения и спаси първите два брейкбола, а после изравни с добър сервис. Тийм обърна събитията в гейма и стигна до мачбол след смач на мрежата, а нова комбинация сервис-мрежа му донесе исторически успех – 6-4 6-4.

Dominic Thiem with an unbelievable backhand! 💥



Rafael Nadal's reaction says it all 😳@bcnopenbs pic.twitter.com/78f9oYDK9t