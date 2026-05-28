Кранево в очакване на Фестивала на цацата и откриването на летния сезон

Кранево посреща летния сезон с подготовка за традиционния Фестивал на цацата, който ще се проведе от 5 до 7 юни. Това съобщи кметът на селото Атанаска Иванова, която изрази надежда до началото на сезона да приключат основните дейности по почистването и инфраструктурата.

По думите ѝ продължителните валежи през последните седмици са забавили косенето и част от дейностите по подготовката.

„Надявам се тази седмица да приключим с основното почистване. Заради продължителната влага процесът се забави, но вече сме към финала“, заяви Иванова, цитирана от Радио Варна.

Тя посочи още, че се очаква и асфалтиране на компрометирани участъци в селото преди началото на активния сезон.

По време на разговора Атанаска Иванова коментира и случая с поставената непрозрачна ограда в южната част на брега, на територията на община Аксаково, който предизвика обществено недоволство.

„Макар мястото да не е на територията на община Балчик, като жител на селото и след това като кмет изразявам учудването си от случващото се“, каза тя. Иванова заяви, че е сезирала компетентните институции с въпроса как частни лица са придобили имоти в района на морския бряг.

„Става въпрос за терени, които са на морския бряг", посочи кметът, че очаква отговори от ресорните органи.

И Кранево не е изключение от проблема в населените места на общината – безстопанствени кучета. За разрешаването му се очакват реални действия с приемането на 27 май т.г. на общинска програма за овладяване на популацията им.

Бизнесът е много раздвоен, има много отказани резервации, но всички сме оптимисти, че сезонът ще бъде добър, коментира Иванова притесненията за туристическото лято.

Със строителството на нови високозвездни хотели, според нея бъдещето на Кранево е свързано с развитието му като целогодишна туристическа дестинация.

„Виждам Кранево като целогодишен туристически комплекс. Имаме минерални води, които дават възможност за развитие на СПА туризъм, а инвестициите в спортна инфраструктура също дават резултат“, заяви кметът.

Тя припомни, че в селото вече функционират спортни съоръжения и футболни терени, а през септември се очаква да отвори врати и нова мултифункционална спортна зала с 2500 места, а в съседство на нея и конгресен център.

Местната власт поставя като основен приоритет подобряването на инфраструктурата и поддържането на добрата хигиена в курортното селище.

„Очакваме да бъдат закупени нови съдове за смет, след като бюджетът на общината влезе в сила. Имаме много счупени контейнери, които вече са излезли от употреба. Бройката им намаля значително, подали сме необходимите докладни и очакваме новите съдове да бъдат доставени“, посочи Атанаска Иванова.

По думите ѝ общинската администрация има дългосрочна визия за цялостно подобряване на инфраструктурата в Кранево.

„Остават още две-три улици за подмяна на водопроводи, за да бъде завършен целият цикъл. Надяваме се след това да няма повече разкопавания и дупки вследствие на ВиК аварии“, коментира Иванова в отговор на въпрос дали публичната инфраструктура успява да следва темпа на частните инвестиции в курорта.

Кметът отбеляза още, че поддържането на чистотата остава сериозно предизвикателство заради недостига на работна ръка.

„Човешкият ресурс е недостатъчен и трудно се намират хора за работа. Обичайно работниците идват от близките населени места“, допълни тя.

