Красен Станчев: Лукойл налива във фиска ежегодно 1 млрд. евро, а догодина тези пари няма да влязат

Редактор: Юлия Георгиева, кадър бТВ

Дебатът за бюджета е като влакче на ужасите, но ужасите още не са разписани. Онова, на което се обръща внимание, е важно - увеличението на осигуровките и данъците, но голевия проблем ще е с Лукойл. Годишният приход от Лукойл в момента е около 1 млрд. евро на година. Ето това ще е проблем. Не виждам обаче какъв полезен ход има правителството.

Това коментира пред бТВ Красен Станчев, основател на Института за пазарна икономика.

Това, което трябва да се направи в момента, е това, което беше направено от други страни като Германия например. И това е да се поставят условия за купувача, да се направи нужното да не отиват пари от Лукойл България в Русия, което е контрол върху трансакциите. Това го направи Германия и получи дерогация, коментира той.

При нас имаше плах опит за това през 2023 година, но не се направи от мързел, от очакване на поредни избори, от страх, посочи той.

Предполагам, че този милиард евро на Луойл е заложен в бюджета. Но все пак още не е ясно. Ако това обаче наистина е така, ще е тежък удар, подчерта той.

С решението за вдигане на осигуровките и данъците ще се увеличи сивия сектор, тъй като хората ще искат да спестят пари. Трябва да се намалят данъците върху труда, за да се плащат повече. Така ще има повече приходи в бюджета, а не обратното д а се прави, коментира той.



За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!