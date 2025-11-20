Краси Аврамов: Налага се да се подложа незабавно на спешна медицинска интервенция

Кадър Фб

Красимир Аврамов шокира феновете си с изненадващо съобщение във фейсбук профила си броени дни преди дългоочаквания му концерт "Вдъхновението Попопера и Красимир Аврамов", планиран за 29 ноември 2025 г. в Зала 1 на НДК, цитира Блиц

Концертът се отлага за 2026 година, както става ясно от поста на певеца в социалните мрежи. А причината е сериозна – налага се изпълнителят да се подложи на спешна медицинска интервенция, която не търпи отлагане.

"Всички усилия са насочени към възстановяването и завръщането ми на сцената в оптимална форма", споделя Аврамов. И призовава феновете, медиите и партньорите си за разбиране в този труден момент.

Организаторите уверяват, че всички закупени билети ще важат за новата дата, която предстои да бъде обявена, а при желание сумите могат да бъдат възстановени на мястото на покупка.

Певецът не крие емоцията си и завършва обръщението си с благодарност:

"Моля да ме извините за причиненото неудобство и благодаря за вашата подкрепа и разбиране. С цялата ми обич и уважение към вас."

Феновете вече заляха профила му с пожелания за бързо оздравяване и силно завръщане на сцената, където Краси Аврамов традиционно впечатлява със своята уникална попопера магия.

