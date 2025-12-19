Краси от „Ергенът: Любов в рая”: Да си заложат пръстените при мен, ще ги изкупя

кадри YouTube, bTV

редактор Веселин Златков

След като нито една двойка от „Ергенът: Любов в рая” на оцеля в реалния живот, бизнесменът Краси даде интересно предложение в „Надкаст”. Пред Неделчо и Туджаров той покани дамите, които са приключили предаването с пръстен, който вече не е знак за годеж, да ги занесат в негова заложна къща.

„Да дойдат да ги заложат, аз ще ги изкупя”, заяви „ергенът”, който в предаването беше половинка на първо на Анна-Шермин, а после на Киара.

Краси коментира, че Анна-Шермин е била „късата клечка” и той е разбирал това от самото начало. Жестът да ѝ даде пръстен още в началото бил по-скоро на шега, защото тя много искала такъв и той решил да се намеси. Той каза също, че нейните твърдения, че е влязъл в риалитито специално заради нея, са абсурдни.

„Ако ѝ познавах характера, изобщо нямаше да вляза в предаването”, коментира Краси.

Той каза, че Киара също е графата на меркантилните жени, макар в риалитито се е държала по друг начин. „Един мъж трябва да помага на жената до себе си, но не искам да се чувствам като портфейл”, каза бизнесменът.

