Краси взе ключово решение в Ергенът

Мистерията около отношенията на Красимир с Ана-Шермин и Киара започва да се разплита.

Бизнесменът намекна, че като че ли е взел решение с коя от двете да продължи в романтичното риалити.

Краси първо покани на среща Ана-Шермин, и призна, че трудно може да я разгадае като жена, която рядко му се е случвало.

По бТВ Киара пък призна, че не иска да е на една везна с Шермин, и не скри, че е разклатена от поведението на Красимир, който проявява несигурност и още не е направил краен избор.

Когато остана насаме с него, певицата реши повече да не увърта и му каза директно, че няма да му се моли повече.

Краси обаче само това чакаше. Той бе категоричен, че не иска да му се моли.

А малко след това бе откровен, че я уважава като човек, но смята, че може би тя не е човека за него.

Остава само да видим дали това би трябвало да означава, че пътищата на двамата окончателно се разделят, или предстои нов драматичен обрат в "Ергенът: Любов в рая".

