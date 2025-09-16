Красимир Балъков: България ще играе на голямо първенство, когато построим поне един стадион

кадър: Спортал

Легендата на българския футбол Красимир Балъков даде интервю в Лисабон преди началото на благотворителния мач между португалските и световните звезди.

Бала говори пред Спортал на стадиона, на който е боготворен от феновете на Спортинг (Лисабон) и на който националният отбор дебютира на последното ни участие на голям футболен форум - Евро 2004.

"За мен е много приятно, че се връщам тук, в моя дом, в който съм бил пет години. Имаше вероятност този мач да се играе на "Луж", но ето че сме на "Жозе Алваладе". Видяхме се с много приятели, няма значение кой ще бие фаулове, кой ще вкара повече голове.

Най-добре е с Ицо да играем в различни полувремена.

Кога България ще участва отново на голямо първенство? Когато построим поне един такъв стадион и когато започнем да залагаме на детско-юношеските школи", каза за Спортал легендарният плеймейкър на "лисабонските лъвове".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!