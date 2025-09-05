Красимир Балъков: Момчетата трябва да бъдат с вдигнати глави
кадър: Спортал
Легендата на българския футбол Красимир Балъков говори след загубата на националния ни отбор от Испания с 0:3 в първия двубой от световните квалификации. Той отличи класата на футболистите на "Ла Роха" и заяви, че за "лъвовете" няма да има лесен мач в тази трудна група, в която са още Турция и Грузия.
"Знаете, че този отбор на Испания е европейски шампион. Не може да нямаш респект, но на фона на 90-те минути, особено второто полувреме, отборът се представи на доста добро ниво. Момчетата трябва да бъдат с вдигнати глави, защото има и други мачове. От Испания сигурно всеки един отбор ще загуби, така че не може да правим трагедия. Пожелавам им да са така всеотдайни и да се борят. След време се надяваме, че тази генерация ще има успешни мачове.
Всеки едни мач е труден. Гледах първото полувреме на Грузия - Турция. Беше 3:0 за Турция и после е станало 3:2. Няма слаб противник в тази група. Борбата ще бъде безмилостно жестока. Не мисля, че е имало притеснение. Испанците се опитаха бързо да си решат мача. Това е реалността", каза за Спортал Балъков.
