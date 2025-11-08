Красимир Дачев: Това ще доведе до увеличение на сивата икономика

кадър: Bulgaria ON AIR

Ако Бюджет 2026 бъде приет в сегашния му вид, това ще доведе до увеличение на сивата икономика. Това коментира зам.-председателят на Българска търговско- промишлена палата (БТПП) Красимир Дачев в предаването "Опорни хора".

"Обрича се България на намаляване на индустриалното производство. Това е най-успешният ход, който могат да направят, за да ни извадят от пазара. Миграцията на хората с пари ще се увеличи. Досега излизаха работници. Сега вече и предприемачи ще започнат да излизат. От няколко години се забелязва износ на капитали. Сега ще започне да се увеличава това с износ на бизнеси", прогнозира още Дачев пред Bulgaria ON AIR.

"Аз не се надявам на нищо и не вярвам на нищо, но с тези действия сегашните управляващи си правят публично харакири и показват, че не са способни да управляват. Така широко отварят вратата за нови лица и за активност на опозицията. Това е едно самозабравяне. До скоро не беше така", подчерта още зам.-председателят на БТПП.

На въпрос на Ганиела Ангелова за какво настоява бизнесът, Дачев отговори: "Настоявам тази управленска немощ не да я концентрират върху една група предприятия, които изкарват парите и да увеличават тежестта върху тях, а да си отворят малко мирогледа и да помислят не само за тия 500 хиляди хрантутници, които ги храним. Има още 500 хиляди трудоустроени. Има един милион души, които стоят на нашите рамене и никой не им обръща внимание", категоричен беше той.

