Красимир Димитров е новият директор на спешния телефон 112
14.07.2026 / 14:05 0
Снимка Столична Община
Красимир Димитров е новият директор на Националния спешен телефон 112, съобщи БНР.
Димитров е дългогодишен началник на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ в Столичната община.
Досегашния началник на спешния телефон Марина Великова остава като заместник-директор, пише btvnovinite.bg.
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