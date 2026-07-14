Красимир Димитров е новият директор на спешния телефон 112

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Красимир Димитров е новият директор на Националния спешен телефон 112, съобщи БНР.

Димитров е дългогодишен началник на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ в Столичната община.

Досегашния началник на спешния телефон Марина Великова остава като заместник-директор, пише btvnovinite.bg.

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