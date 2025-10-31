Красимир Ениманев: Малките фирми ще се скрият или ще фалират

Кадър Ютуб

Председателят на Русенската стопанска камара предупреди за последиците от вдигането на данъците

Малките фирми ще преминат в сивия сектор или ще затворят врати, ако държавата вдигне данъците. Това прогнозира професор Красимир Ениманев, председател на Общото събрание на Русенската стопанска камара, в интервю за "КИС 13", цитира Дунав мост.

По думите му големият бизнес също ще ограничи инвестиционната си дейност при по-високи данъци. "Единственото, което ще се постигне, е да се напълни празнината в хазната, която държавата ще харчи за глупости", коментира професор Ениманев.

Вдигането на данъците ще направи невъзможно бизнесът да реинвестира капитал в собственото си развитие, предупреждава председателят на Русенската стопанска камара. Тази невъзможност за развитие ще засегне особено тежко микро и малките предприятия.

По повод намерението на държавата да повиши данъка върху дивидентите, проф. Ениманев посочи, че това ще има сериозни последици за малкия бизнес. Според него добра мярка за стимулиране на икономическия растеж е поетапното въвеждане на нулева ставка за реинвестирана печалба, която ще позволи на фирмите да влагат средства в развитието на бизнеса си.

