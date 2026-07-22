Красимир Каракачанов: Ставаме потенциална мишена на Иран

Булфото

С решението за разполагане на американски самолети в авиобаза "Безмер" България поема риск, без да е ясно каква полза ще получи. Това каза лидерът на ВМРО и бивш министър на отбраната Красимир Каракачанов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио Фокус.

"Определено ставаме потенциална мишена на Иран, който, както виждате, няма никакви колебания да атакува трети страни, на които са разположени американски военни ресурси“, смята Каракачанов.

Той заяви, че настоящото правителство е подходило по-прозрачно от предишните кабинети, като е внесло въпроса за обсъждане в парламента. Според него обаче България се включва в конфликт, който не е подкрепен нито от НАТО, нито от Европейския съюз.

"Аз бих подкрепил подобно решение, ако България има някакви икономически, геополитически или други ползи от него. Днес не чух да се говори за такива“, каза още бившият министър.

По думите му държавата е могла да постави конкретни условия пред Вашингтон.

Каракачанов смята, че отношенията със САЩ трябва да се основават на взаимна изгода: "Тръмп говори само за сделки. Когато преговаряш с един бизнесмен, трябва да си осигуриш и своите интереси.“

Според лидерът на ВМРО положителната страна на решението е, че самолетите няма да бъдат разположени на летище София. В заключение той посочи, че въпросът не е дали България е можела да откаже, а какъв е балансът между ползите и рисковете.

Редактор "Екип на Петел",

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