Красимир Стоев, НИМХ: Предстоят ни 20 екстремални часа
кадър Нова нюз
редактор Веселин Златков
„В среда на обстановката сме”, това каза по Нова нюз синоптикът Красимир Стоев от НИМХ. Той заяви, че ни предстоят 20 часа с тежко време, като явленията ще са екстремални.
Синоптикът предупреди, че всеки, който тръгва на път, трябва да е подготвен и да следи информацията за пътната обстановка от институциите и прогнозите за времето.
До утре сутринта валежите ще продължат, след което ще започнат да спират от запад на изток. В Источна и Северна България валежите ще продължат до обяд.
Още в неделя вечер страната ще бъде сполетяна от въздействието на нов средиземноморски циклон, който също ще донесе екстремални явления в началото на следващата седмица, предупреди Стоев.
