Красимир Стоев, НИМХ: Тежка зимна обстановка в цяла България, не се оправдавайте със синоптиците

В цялата страна настъпва тежка зимна обстановка, не се оправдавайте с прогнозата и синоптиците, това заяви Красимир Стоев от НИМХ по Нова нюз. Той заяви, че до края на седмицата времето ще се влошава навсякъде в страната, ще вали и температурите ще падат.

Валежите, които навсякъде ще са от сняг, ще спрат в понеделник.

При настъпването на реалната зима минималните температури ще паднат до минус 15, а на места и максималните ще бъдат отрицателни или около нулата.

Само в Югоизточна България и по Черноморието няма да се натрупа снежна покривка, но и там, ако вали, ще вали сняг, подчерта синоптикът.

