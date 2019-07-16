Красимир Ципов е освободен от поста на зам.-министър на вътрешните работи

Снимка: Булфото

Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов от длъжността заместник-министър на вътрешните работи е освободен Красимир Ципов.

Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Очаква се Ципов да положи клетва като народен представител в 44-то Народно събрание.

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