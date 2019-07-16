Красимир Ципов е освободен от поста на зам.-министър на вътрешните работи
16.07.2019 / 16:20 1
Снимка: Булфото
Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов от длъжността заместник-министър на вътрешните работи е освободен Красимир Ципов.
Това съобщиха от правителствената информационна служба.
Очаква се Ципов да положи клетва като народен представител в 44-то Народно събрание.
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