реклама

Красимир Ципов е освободен от поста на зам.-министър на вътрешните работи

16.07.2019 / 16:20 1

Снимка: Булфото

Със заповед на министър-председателя Бойко Борисов от длъжността заместник-министър на вътрешните работи е освободен Красимир Ципов.

Това съобщиха от правителствената информационна служба.

Очаква се Ципов да положи клетва като народен представител в 44-то Народно събрание.

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК - https://petel.bg/registration.html


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
2
2
аха (преди 1 час)
Рейтинг: 1905 | Одобрение: 865
така става у нас-винаги замовете са виновни-а, после им изписват веждите... ОСТАВКА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО-ЗА ГЕНОЦИДА КЪМ БЪЛГАРИТЕ.. ДОКОГА НАРОДА ЩЕ МЪЛЧИ

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2019 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама