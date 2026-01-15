Красимир Вълчев: Трябва да се засили възпитателната функция в българското училище

Снимка: Булфото

Трябва да се засили възпитателната функция в българското училище, да има повече здравно възпитание и повече социално-емоционално учене. Това заяви пред медиите в село Труд министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев. Той бе в Основно училище (ОУ) „Св. св. Кирил и Методий“, където откри иновативно пространство – STEM център по кибер-физични науки и роботика, както и високотехнологични и свързани класни стаи.

Вълчев поясни, че тези промени не могат да се случат само чрез законодателството, а и чрез учебните програми. По думите му се оставят две готови за бърза промяна предложения в действащите учебни програми. Първото е оптимизиране на програмите по профилирана подготовка, които според него са твърде и ненужно амбициозни. „Тези програми демотивират учениците и ги отказват още в началото да се включат в профилите“, посочи той.

Второто предложение е свързано с въвеждане на теми за изкуствения интелект в различни учебни предмети – от компютърно моделиране, информационни технологии и информатика до техника и предприемачество и други дисциплини. „Изкуственият интелект вече е част от живота ни. Става въпрос за базови понятия, заложени в различни предмети“, обясни министърът в оставка и допълни, че тези предложения са готови, но следващият министър ще реши дали да ги публикува за обществено обсъждане.

Красимир Вълчев съобщи още, че са публикувани концепции за нови учебни програми по всички общообразователни предмети от 5. до 12. клас. Предстои следващият министър да реши дали този процес на обсъждане ще продължи. Той подчерта, че не става дума за нови учебни програми, а за концепции, които да очертаят посоката за бъдещото им разработване. По думите му тези процеси трябва да бъдат продължени.

Министърът в оставка допълни, че са започнати и разговори за външните оценявания – какви да бъдат те, кога да се провеждат, кои матури да са задължителни и кога да се завършва основното образование. Според него всички тези теми заслужават да доведат до законодателни промени, но за да се случат положителни резултати, е необходима минимална политическа стабилност и условия за смислен и градивен диалог.

По отношение на отпадналите задачи по природни науки от Националното външно оценяване след 7. клас Вълчев каза, че през следващия месец Министерството на образованието и науката трябва да публикува практически задачи, които да заменят шестте отпаднали въпроса. Те могат да бъдат и математически, но ако останат с по-практическа насоченост, това би било полезна стъпка, пише novini.bg. „Може би допуснахме грешка, като нарекохме изпита интегрален, защото той си остава изпит по математика. Намерението ни беше да има минимални елементи от природните науки – базови понятия, с които така или иначе всяко дете работи“, уточни той. По думите му практическата задача представлява житейска ситуация, трансформирана в математически израз, а не чисто абстрактен математически проблем.

На събитието присъстваха още областният управител проф. Христина Янчева, началникът на РУО – Пловдив Иванка Киркова, кметът на община Марица Димитър Иванов, председателят на Общинския съвет – Марица Виолета Христодулова, кметът на село Труд Спас Стайков, директорът на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ Тоня Коева, както и други представители на общината и образователната институция.

