Красимир от "Калашниците": Ние сме точно 5 човека, Васил и Траян не са от нашата група

Кадър Фб, Таралеж

Красимир от групата на "Калашниците" даде изключително интелигентно и културно интервю пред "Таралеж".

С умерен и спокоен тон и изказ на български език, който вероятно е по-добър от речника на 90 на сто от българските депутати, той показа по съвсем друг начин групата от това, което си представя голяма част от обществото.

"При тези слухове в момента - ние живеем в страх", каза още Красимир

"Васил и Траян не са от нашата група - това не е оправдание, че са направили катастрофата. Това е самата истина. Тези момчета са отделно от нас - от много време с тях сме само на "здравей". Момчетата си работят в строителството. Ние нямаме лоша предистория за каквото и да е било - всичко са слухове на медиите. Хората искат по някакъв начин да изпъкнат чрез нашата група, което е грешка, защото ние имаме семейства и деца. При тези слухове в момента - ние живеем в страх".

Това каза пред Таралеж Красимир от групата на "Калашниците" от Ботунец, станала известна покрай тежката катастрофа от петък вечер на "Челопешко шосе". Според него "хората ги мразят".

"Нашата група не се занимава с абсолютно нищо - създадохме я с цел да си помагаме взаимно хората от Ботунец. Ние сме точно пет човека и всеки си гледа бизнеса. Повечето работим с договори - с нищо криминално не се занимаваме".

Красимир беше категоричен, че Васко и Траян са "добри момчета".

"Те не карат бързо - даже се учудих, като разбрах за катастрофата".

Той беше категоричен, че трябва да се разбере кой е виновен за трагедията, но към момента не може да посочи кой носи вината.

"Не оправдавам никого - и ние искаме да разберем цялата истина".

Красимир ни разказа, че половин час след катастрофата е бил на мястото на инцидента.

"Около половин час след катастрофата - тръгнахме да помагаме, но линейките дойдоха много бързо. Не е вярно, че сме тръгнали да нападаме дошлите полицаи и пожарникари".

Според него "цялата държава е срещу тях".

"Цялата държава се е вдигнала срещу нас - не може за най-малкото нещо да се намесва нашата група".