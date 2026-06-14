Красив гол на Винисиус стигна на Бразилия за точка срещу Мароко

Стопкадър БНТ 1

Бразилия стартира участието си на Световното първенство с равенство срещу Мароко. Срещата от група "С" завърши 1:1. Бившият играч на Лудогорец Игор Тиаго водеше атаката на тима на Карло Анчелоти, но не се отличи с нещо особено.

Двата отбора изиграха отлично първо полувреме, но основната заслуга бе на африканците. Те поведоха с гол на Исмаел Сайбари в 21-ата минута и създадоха още няколко добри възможности, които не завършиха с точен удар.

Винисиус Жуниор изравни в 32-ата минута след блестящо индивидуално изпълнение. След почивката темпото спадна, "кариоките" имаха повече контрол върху топката, но голови положения липсваха, пише Спортал.бг.

Редактор "Екип на Петел",

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