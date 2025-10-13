Красива водеща шашна Сашо Кадиев

Редактор: Недко Петров

Хубавата водеща на новините по бТВ Полина Мечкуева бе представена от Сашо Кадиев в "Кой да знае" като журналистка, която и пред камера, и зад камера е истинско природно богатство. Синът на Катето Евро каза още за Поли, че е свикнала да задава неудобни въпроси и да намира точните отговори, но се усъмни дали тук това ще й даде предимство.

Сашо дори опита да разбере от Поли как ще помогне на отбора на Христо Пъдев и как ще се случат по най-добрия начин нещата при тях.

Последва нестандартен отговор, който Кадиев със сигурност не е очаквал.

По-блондински, отвърна кратко и ясно Поли, и си заслужи мощните аплодименти на публиката.

Впоследствие Мечкуева донесе късмет на Пъдев още при първия въпрос в шоуто тази вечер.

Двамата бяха попитани: Кое от следните твърдения е вярно за соколите?, като възможностите за отговор бяха Преустройват гнездата си след всяко мътене, Те са по-близки родственици на папагалите, отколкото на орлите и Полът им може да се определи само по цвета на ноктите.

След кратък размисъл Поли бе по-склонна да заложат на първата опция, но Христо каза, че е решил първи да поеме отговорност и я убеди да маркират, че соколите са по-близки родственици на папагалите.

Това се оказа вярно, и така Мечкуева и актьорът направиха летящ старт със спечелените 300 лева.

