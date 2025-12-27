Краставиците и доматите са поскъпнали през последната седмица по борсите у нас

снимка: Булфото

Ценовият индекс на храните на стоковите борси в България продължава да расте и през тази седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците най-сериозното поскъпване е отчетено при краставиците, чиято цена скача с 13,61% и достига 4,59 лева за килограм. Доматите също вървят нагоре с 1,25% до 3,08 лева за килограм. При картофите промяната е минимална – 0,44% до 0,92 лева за килограм, зрелият лук кромид поскъпва с 0,43% до 0,93 лева за килограм, а червените чушки – с 0,23% до 2,60 лева за килограм.



Рязък спад се отчита при зелето, което поевтинява с 19,2% и се търгува по 0,69 лева за килограм. По-евтини са още зелените чушки с 5,37% до 2,29 лева за килограм и морковите с 2,6% до 1,05 лева за килограм. При плодовете поскъпват гроздето с 6,07% до 3,32 лева за килограм и ябълките с 3,86% до 2,15 лева за килограм.

Кашкавалът тип „Витоша“ поскъпва с 1,3% до 18,49 лева за килограм, прясното мляко – с 0,34% до 2,35 лева за литър. Замразеното пилешко месо се продава с 0,58% по-скъпо и достига 6,99 лева за килограм, а яйцата размер М поскъпват с 0,47% до 0,43 лева за брой на едро.



При основните хранителни стоки оризът отчита ръст от 3,04% до 3,39 лева за килограм, докато брашното тип 500 поевтинява с 0,79% до 1,51 лева за килограм.

