Краставиците са поскъпнали значително през последната седмица

снимка: Булфото

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) отчита повишение в цените на повечето зеленчуци през тази седмица.

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се увеличава с 1,19% и достига 2,299 пункта, спрямо 2,272 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на ИТЦ – 1,000 пункта – е определено през 2005 г.

Сред зеленчуците най-осезаемо поскъпване има при краставиците – с 26,53% до 2,90 лв./кг, и при тиквичките – с 21,77% до 1,60 лв./кг.

Значителен ръст се отчита и при картофите – с 10,06% до 1,05 лв./кг. Червените чушки поскъпват с 8,08% до 2,30 лв./кг, а зелените – с 4,70% до 1,96 лв./кг.

Цената на доматите също се повишава – с 4,48% до 2,80 лв./кг. Зелето запазва стойността си от предходната седмица – 1,04 лв./кг.

Намаление има при морковите – с 2,62% до 1,19 лв./кг, и при зрелия кромид лук – с 2,31% до 1,10 лв./кг.

Цените на плодовете и млечните продукти

При плодовете се отчита поскъпване единствено при дините – с 10,32% до 0,62 лв./кг, и гроздето – с 1,49% до 3,13 лв./кг. Ябълките поевтиняват със 7,51% до 2,34 лв./кг, лимоните – с 2,58% до 3,77 лв./кг, а бананите – с 0,71% до 2,79 лв./кг.

Цената на кравето сирене спада с 0,49% до 12,12 лв./кг, а кашкавалът тип "Витоша" – с 1,53% до 17,90 лв./кг.

Киселото мляко (с над 3% масленост) поскъпва с 2,62% до 1,41 лв. за кофичка от 400 г, а прясното мляко – с 1,75% до 2,33 лв./л. Кравето масло (125 г) също е по-скъпо – 3,17 лв. за брой, което представлява спад от 0,32%.

Замразеното пилешко месо поевтинява с 0,32% до 6,95 лв./кг, а яйцата (размер М) запазват цената си – 0,38 лв. за брой на едро.

Оризът поскъпва с 2,13% до 3,35 лв./кг, докато брашното тип 500 поевтинява с 4,23% до 1,45 лв./кг. Олиото се увеличава с 5,15% до 3,35 лв./л, а захарта поевтинява с 1,77% до 1,78 лв./кг.

Спад има и при зрелия фасул – с 2,76% до 4,16 лв./кг, и при лещата – с 3,25% до 3,99 лв./кг.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!