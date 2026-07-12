Краткотрайни валежи в почти цялата страна до вечерта

Снимка: Пиксабей

Днес още от сутринта над Северозападна България, до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони от юг-югоизток, съобщават от НИМХ при БАН. Атмосферното налягане ще бъде малко по-високо от средното за месеца. През деня ще се задържи почти без промяна. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София - около 29.

В планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, главно около и след обяд ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен, по най-високите върхове на Рила и Пирин силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра - около 15.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. По-значителна облачност ще има към края на деня над северното крайбрежие. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса. Температурата на морската вода е 23-25. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и залязва в 21:05 ч. Продължителност на деня: 15:05 ч. Луната в София изгрява в 03:09 ч. и залязва в 19:43 ч. Фаза на Луната: два дни преди новолуние.

Редактор "Екип на Петел",

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