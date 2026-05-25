Кръвната група влияе върху риска от инсулт в ранна възраст

Булфото

Хората с подтип А1 на кръвна група А имат с 16 процента по-висок риск от инсулт преди 60-годишна възраст, показва проучване, публикувано в научното списание „Neurology“. Изследването задълбочава разбирането за това как биологичният строеж на човека влияе върху здравето му.

Изследователите анализираха данни от 48 генетични проучвания, обхващащи приблизително 17 000 пациенти с инсулт и близо 600 000 контролни лица без инсулт на възраст между 18 и 59 години. Геномно широко изследване разкрива две локации, силно свързани с по-ранен риск от инсулт, като едната съвпада с местоположението на гените за кръвна група. При хората с ген за група О1 рискът е по-нисък с 12 процента. Изследователите отбелязват, че допълнителният риск при кръвна група А е малък и не налага допълнителен скрининг, предава БНР.

„Все още не знаем защо кръвна група А би носила по-висок риск“, казва старшият автор и съдов невролог Стивън Китнър от Университета на Мериленд. „Но вероятно има нещо общо с фактори на съсирването на кръвта като тромбоцити и клетки, покриващи кръвоносните съдове, както и други циркулиращи протеини, всички от които играят роля в развитието на кръвни съсиреци.“

При сравнение на инсулти преди и след 60-годишна възраст изследователите установяват, че повишеният риск при кръвна група А става незначителен в по-възрастната група. Това предполага, че ранните инсулти може да имат различен механизъм - по-скоро свързан с образуването на съсиреци, отколкото с атеросклерозата. Проучването също така установява, че хората с кръвна група В са с около 11 процента по-голяма вероятност да получат инсулт независимо от възрастта. Авторите подчертават необходимостта от допълнителни изследвания с по-разнообразна извадка, тъй като хората с произход, различен от европейския, съставляват само 35 процента от участниците.

