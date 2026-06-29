Кръвният център във Варна търси дарители с кръвни групи 0- и A

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226 пациенти са се нуждаели от кръвни съставки във Варна в периода от 20 до 26 юни. За лечението им са били използвани 283 сака кръв и кръвни продукти, осигурени благодарение на 208 безвъзмездни кръводарители, съобщават от Районния център по трансфузионна хематология.

В момента има необходимост от дарители с кръвни групи 0- и A-. От специализираната структура посочват, че тези кръвни групи се срещат по-рядко, но са от изключително значение при спешни състояния и животоспасяващо лечение. Поддържането на необходимите запаси е възможно единствено с помощта на редовните безвъзмездни кръводарители.

От здравното заведение отправят призив към всички, които са с кръвна група 0- или A- и имат възможност, да дарят кръв през следващите работни дни, пише "Морето".

От Районния център по трансфузионна хематология напомнят още, че през летните месеци нуждата от кръв и кръвни съставки в болниците нараства заради увеличения брой жители и гости на Варна.

Затова през всяка събота на месец юли Кръвният център ще очаква всички здрави хора на възраст между 18 и 65 години, които могат да отделят около 30 минути, за да направят най-ценния подарък – да дарят кръв.

Редактор "Екип на Петел",

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