Край Калафат заловиха 38 нелегални мигранти в камион, шофиран от българин

Румънската гранична полиция залови край Калафат 38 нелегални мигранти, укрити в камион, управляван от българин.

Товарният автомобил е бил спрян за проверка близо до пункта за плащане на таксата за моста Видин-Калафат от румънски полицаи, съвместно с техни български колеги. ТИР-ът превозвал плоскости от ПДЧ по маршрут България-Полша, допълва БНР.

При проверката във вътрешността на полуремаркето били открити 29 граждани на Ирак, петима от Иран, двама от Сирия, както и по един от Турция и Судан. Всички 38 мигранти, заедно с двамата български шофьори, са предадени на компетентните органи в България за продължаване на разследването.

