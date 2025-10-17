Край Нови пазар заловиха иманяри докато „работят“ на археологически обект

Снимки: ОД на МВР

Криминалисти от полицейското управление в Нови пазар задържаха трима иманяри на място, по време на разкопки на археологически обект, съобщиха от пресцентъра на полицията в Шумен.

Около 14,30 часа вчера криминалисти от новопазарската полиция отишли по сигнал в село Войвода. В района на късноантичната крепост край селото полицаите забелязали трима, единият от които бил с металдетектор в ръце. Станало ясно, че тримата мъже - 23, 43 и 62 години, са от Каспичан, допълва Шум бг.

При тях намерили три металдетектора, шест лопати и около 50 току-що извадени от земята антични предмета.

В дома на 62-годишния - криминално проявен и осъждан за иманярство, били извършени допълнителни процесуално-следствени действия, в хода на които били намерени около 1000 предмета, с белези на културно-исторически ценности. Иззели ги за допълнителни огледи и експертизи.

Тримата са задържани за срок до 24 часа в полицейското управление в Нови пазар. Образувано е досъдебно производство, уточниха от полицията.

