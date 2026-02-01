Край Разград разбиха магазин и откраднаха 183 кутии цигари
снимка: Булфото
Сигнал за разбит хранителен магазин в Самуил е подаден на 30 януари около 05.45 часа. 55-годишният собственик съобщил, че през нощта е взломен PVC прозорец, откъдето е проникнато в търговския обект.
Пристигналите на място полицейски служители установили, че са задигнати 183 кутии цигари от различни марки. Щетата от кражбата възлиза на 650 евро.
По случая е започнато досъдебно производство по чл.195, ал.1, т.3 от НК, съобщават от ОДМВР - Разград.
