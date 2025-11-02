Край Созопол e единствената подводна гора в света

кадър: Sub Diving, youtube

Подводната каменна гора се намира в района на Созопол, между остров Кирик и остров Свети Иван и засега за науката не е известен друг подобен природен феномен. Става въпрос за подводна каменна гора от епохата на миоцена.

Преди 12 милиона години, когато районът е бил крайбрежна зона на Сарматското море, тя е била жива и процъфтяваща. Представете си огромни блатни кипариси, които вече са изчезнали от лицето на планетата. Каменната гора заема площ от 120 хиляди квадратни метра. Според учените катастрофично явление е запечатало дърветата с морски седименти, предава бНР.

Първите изследвания на тази гора правят учените проф. Христо Пимпирев и проф. Нешо Чипев още през 1981 година. През 2022 г. изследванията са подновени от екип на Геолого-географския факултет и Биологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

В предаването "Следобед за любопитните" по БНР гостуват доц. Любомир Кендеров от Биологическия факултет, Ралица Събева от Геолого-географския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" и гл. ас. Стефан Велев, д-р по геология и геохимия към Геологическия институт при Българската академия на науките и UNIGE – Женевският университет в Швейцария. Тази година проектът, по който работиха, приключва и те разказват за откритията до момента.

"Да, действително на дъното на Черно море е открита вкаменена подводна гора на 20 милиона години. Тя бе слабо позната у нас, да не кажа непозната. Преди 40 години направените открития не са добили такава популярност, каквато днес. Въз основа на нашия тригодишен опит мога да резюмирам следното: Успяхме да опишем биоразнообразието на акваторията на Созополския залив и по-конкретно по дъното на около 20 метра дълбочина, където се разкриват остатъци от вкаменени дървета, като между тях има и огромни представители на блатните кипариси.

Открихме дънери от около 6-8 метра в диаметър сред откритите при проучването. За да се запази една дървесна тъкан толкова години, трябва да е попаднала в среда, лишена от кислород. Откритата от нас гора е с площ стотици декари и е единствена в света. Намерихме интересни видове безгръбначни – например миди и ракообразни, които са доста редки и на места изчезнали в Черно море.

Очевидно морето се събужда отново, възстановява се, екосистемите стават все по-жизнени, което е и в резултат на пречистването и опазването му. Открихме и видове риби, които до момента не са съобщавани в Черно море, като средиземноморското попче, което е навлязло в наши води.

Целта на проекта ни бе да покажем връзката между неживата и живата природа, да покажем как миналото на една екосистема, защото преди толкова много години тази гора е била жива, след това се е превърнала в геоложки обект, как този призрак е останал и ѝ влияе, дори до голяма степен определя състава и структурата на съвременната екосистема, разказа в ефира на предаването "Следобед за любопитните" хидробиологът доц. Любомир Кендеров.

