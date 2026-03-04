Край Варна задържаха шофьор на влекач от Узбекистан с почти 1,7 промила алкохол в кръвта, отказал лабораторен тест

Булфото

Водач на 44 години, гражданин на Узбекистан, управлявал влекач, е шофирал след употреба на значително количество алкохол. Той бил засечен от служители на РУ Девня на 2 март, около 4 часа сутринта, съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

При последвалия тест с техническо средство бил отчетен резултат над 1,6 промила. Мъжът е отведен в медицинска лаборатория, където отказал да бъде проверен. Нарушителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

В същия ден друг шофьор – на лек автомобил, също бил установен от пътните полицаи, че управлява МПС под въздействие на алкохол – отново над 1,6 промила. Почерпилият се водач – на 38 години, от с. Старо Оряхово, бил засече около 1 часа след полунощ в гр. Долни чифлик. Униформените от Четвърто РУ са образували бързо производство по случая.

