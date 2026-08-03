Край бреговете на Бенин откриха живи коралови рифове, смятани за мъртви

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Изследователи откриха живи коралови рифове, смятани за мъртви, пише онлайн изданието „Сайънс алърт“. Този непознат досега коралов риф се намира край бреговете на Бенин – малка западноафриканска държава в Гвинейския залив, разположена между Того и Нигерия.

Въпреки че Бенин може би е най-известен с богатата си културна история като родно място на религията Вуду и дом на жените воини, известни като дахомейските амазонки, неговите крайбрежни води не са изследвани много.

Сега ново проучване в списание Frontiers in Marine Science предполага, че те може би крият едно от неподозираните морски съкровища на Гвинейския залив. Изследователите са проучили рифове на около 54 метра под повърхността – много по-дълбоко, отколкото повечето любители водолази могат безопасно да достигнат.

Тези екосистеми са известни като мезофотични коралови екосистеми, понякога наричани „здрачни рифове“ на океана, тъй като съществуват в слабо осветени води, където прониква точно толкова слънчева светлина, колкото да поддържа коралите.

През последните години мезофотичните рифове стават все по-интересни за морските биолози. Те често са дом на видове, различни от тези в плитките рифове, могат да служат като убежища от затоплящите се повърхностни води и остават сред най-слабо проучените екосистеми на Земята, отбелязват учените.

Рифовете в Бенин имат интригуваща история. По време на риболовни проучвания в началото на 60-те години на миналия век учените откриват нещо, което изглежда като коралови образувания на дълбочина от 52 до 56 метра. Тъй като обаче тогава са разчитали на драгиране и сравнително примитивни сонари вместо на директно наблюдение, те стигат до заключението, че рифовете са мъртви.

В продължение на шест десетилетия никой не се връща, за да ги провери. Тази нова експедиция най-накрая го направи, пише „Сайънс алърт“.

„Това не беше лесна морска експедиция“, казва океанографът Жерар Зинзиндохуе от Бенинския институт за океаноложки и рибни изследвания и основен автор на проучването. „Прекарахме дълги дни в морето в борба с технически проблеми и много несигурност. Накрая обаче сонарът улови структури, които приличаха на очертания на риф, и това ни даде надежда, че сме съвсем близо.“

Между април и декември 2025 г. изследователите използват модерен странично сканиращ сонар, за да картографират морското дъно. Те идентифицират два участъка с твърдо дъно, простиращи се на около 7 километра. Истинската изненада идва, когато те спускат подводни камери и дистанционно управляван дрон, за да инспектират местата – пред тях се разкрива буйна, жива коралова градина.

„Все още помня момента, в който видях тези първи изображения. Беше смесица от вълнение и неверие, защото след толкова време, прекарано в мисли за този риф, изведнъж пред нас имаше нещо съвсем реално“, казва Зинзиндохуе.

Мезофотичните коралови градини се различават от тези, които са по-близо до повърхността – тази в Бенин е съставена предимно от меки, наподобяващи папрат октокорали, отбелязва БТА. Изследователите документират най-малко шест различни форми на октокорали, заедно с два вида черни корали – дълголетни организми, които могат да създават сложни подводни местообитания.

Редактор "Екип на Петел",

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