Край на Циганското лято, идва снеговалеж и ураганен вятър със скорост от 100 км в час

Пиксабей

След топлите южни ветрове ни очаква разваляне на времето и валежи дол/кв.м, ще има и сняг в планините, предаде Метео Балканс

На фона на предстоящата промяна на времето ще бъдем пък издухани и изсушени от топлите югозападни ветрове на предстоящият фьон. Именно тогава и температурите могат да доближат почти лените стойности. Възможни са до 22-23 градуса в Централна Северна България. Силни югозападни ветрове се очакват и в Източна България.

Южните ветрове ще прогонят мъглата из Горнотракийската низина и голяма част от Дунавската равнина, но ще имаме райони с по-трайни мъгли, като крайните северозападни райони - там и температурите ще се задържат и по-ниски - до 10-12 градуса по Целзий.

Очаква се изключително топъл и ветровит ден за средата на ноември, което може да доведе до температурни рекорди в някои региони.

Времето ще е подходящо за разходки и туризъм, но бъдете внимателни в планините, особено по северните й склонове.

Силните фьонове в България са много опасни, припомняме, че през 2023 г. на 16.01. през нашата страна се образува сериозна фьонова обстановка, която причини материални щети на територията на Враца, Берковица и София. Тогава дори бяха отчетени пориви на вятъра от над 120-140 км/час.

Важно е да се знае, че при поява на фьон по северните склонове на планините вятърът ще е много силен.

На 17-18ноември нашата страна ще попада под влиянието на приближаващ средиземноморски циклон. Вятърът ще се ориентира от югозапад и ще се усили до почти ураганни стойности, особено северно по планинските склонове.

Ако прогнозата се сбъдне са възможни дребни материални щети над Софийското поле, Берковица, Враца, Плевен и Велико Търново, като там вятърът ще надмине 80-90км/час.

След силните южни ветрове, идва ред на валежи, а на изолирани места в Южна и Западна България са възможни и гръмотевична бури и ново захлаждане.

След 18 ноември вятърът в Дунавската равнина ще се ориентира от северозапад, временно ще се усилва и с него ще проникне по-студен въздух. С понижението на температурите ще започнат валежи от дъжд, като по-значителни се очакват над Западна България – там моделите прогнозират количества между 20 и 40 л/кв.м. Застудяването, което се очаква да обхване Балканите, ще донесе и първите валежи от сняг в Динарските планини и части от Сърбия. Същото застудяване преди това ще е обхванало голяма част от Западна и Централна Европа, а основната причина за това е разпадането на полярния вихър.

