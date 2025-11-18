Край на депозитите в лева

Булфото

Повечето банкомати няма да приемат левове от влизането ни в еврозоната на 1 януари 2026 г. Само на банкоматите на две банки през януари хората ще могат да внасят левове по сметките си, заявиха от БНБ в отговор на въпрос на “Труд news”.

В момента много хора използват банкоматите не само, за да теглят пари от сметките си, а и за да внасят пари по тях. Например внасят пари, за да обслужват кредитите си или внасят пари по банкова сметка, откъдето да бъдат разплащани битовите сметки на семейството.

Но от 1 януари 2026 г. повечето банкомати спират да приемат левове и чрез тях по сметки ще може да бъдат внасяни само банкноти евро.

“Нормативната уредба не въвежда задължение за банките след датата на въвеждане на еврото да приемат банкноти в левове на машините на самообслужване с депозитна функция”, гласи отговорът на БНБ.

Предоставянето на тази услуга е решение на банките, с оглед технологичните възможности за настройка на собствените им машини за работа както с евро, така и с лева, допълват от Централната банка.

В процеса на подготовка за въвеждане на еврото и с оглед максимална информираност на гражданите, от БНБ е изискана информация относно решенията на банките, свързани с настройката на банкоматите за работа с левове.

Съгласно предоставената и потвърдена информация от банките, в първия месец от въвеждане на еврото (до 31 януари 2026 г.) гражданите ще имат възможност да внасят левове на машините за самообслужване с депозитна функция, собственост на ОББ и “Банка ДСК”.

Тази възможност ще бъде достъпна само за клиентите на тези две банки, притежаващи карта, свързана с банкова сметка в съответната банка.

Хората, които имат сметки в други банки и през януари имат левове, имат няколко варианта. Ако не искат да харчат левовете или трябва да ги внесат по своя банкова сметка, могат да обменят левовете за евро, а след това да ги държат в брой или да ги внесат чрез банкомат.

Възможно е и левовете да бъдат внесени директно по сметка в евро (от 1 януари всички левови сметки автоматично ще станат в евро), но за това банката може да вземе такса.

През първите 6 месеца от датата на въвеждане на еврото банките ще обменят безплатно, в неограничено количество банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс от 1,95583 лв. за едно евро.

За суми над 30 хил. лв. на една трансакция банките ще обменят безплатно банкноти и монети от левове в евро след предварителна заявка от 3 работни дни.

Същият ред се прилага съответно и при внасянето и свързаната с това обмяна на банкноти и монети в левове по сметка на клиента в евро при банка, в която е извършена обмяната, пише в отговора на БНБ.

След изтичането на първите 6 месеца от влизането ни в еврозоната, банките могат да въведат такса за услугата за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой, както и за внасяне и свързаната с това обмяна на банкноти и монети в левове.

Размерът на таксите, които банките могат да въведат за предоставяне на услугата, е решение на всяка банка, съгласно вътрешните є правила и политики.

Банките имат задължение при въвеждане на такси за предоставяне на услугата по обмяна на левове за евро след изтичане на първите 6 месеца след влизането ни в еврозоната, предварително да уведомяват БНБ за вида и техния размер.

Отделно банките определят такси за самата услуга по внасяне на пари по сметка в офис на финансовата институция.

