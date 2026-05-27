Край на движението с тротинетки в Албена

Булфото

"Албена“ АД въвежда пълна забрана за движение по алеите на курорта заради безопасността на децата . От днес, 27 май 2026 г., влиза в сила официална забрана за движението на превозни средства по пешеходните алеи на територията на курорта Албена.

Ръководството на акционерното дружество налага спешната мярка с цел гарантиране на сигурността, живота и здравето на всички гости. В момента в курорта има голям брой почиващи и семейства с малки деца, което изисква повишено внимание и премахване на рисковете от инциденти, подчертават от туристическото дружество до Балчик, предаде Радио Варна.

Навлизането и движението на превозни средства по пешеходните зони и алеи е строго забранено. Екипите по сигурността в комплекса ще следят стриктно за спазването на заповедта. Ръководството на „Албена“ АД апелира към всички гости и посетители да проявят разбиране, да спазват въведените правила и да поставят безопасността на децата на първо място. Използването на индивидуални електрически превозни средства на територията на Албена, включително, електрически тротинетки, електрически скутери, електрически бордове, и други сходни на тях средства за индивидуално електрическо придвижване е забранено за цялата територия на КК Албена, включително пътната и алейната мрежа, хотелските пространства, площите около търговски и развлекателни обекти, паркинги, пешеходни зони, алеи, подходи към плажа, зелени площи и други части от курортната инфраструктура, собственост или стопанисвана от „Албена“ АД, се подчертава в издадената заповед. Забраната се отнася до всички лица, намиращи се на територията на КК Албена, включително гости, туристи, посетители, служители, контрагенти, доставчици и трети лица. Изключение правят специализирани превозни средства, използвани от лица с трайно намалена подвижност, медицински или помощни средства за придвижване.

