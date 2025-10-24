Край на еднодневните договори в лева

Пиксабей

Еднодневните трудови договори трябва да се сключват в евро, предвиждат промени в Наредбата за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори, качена за обществено обсъждане, пише Парите ни.



През 2015 година в Кодекса на труда (КТ) е регламентиран трудовия договор за извършване на краткотрайната сезонна селскостопанска работа за един ден.



През годините този договор се е доказал като ефективен инструмент за наемане на работа в селското стопанство, чрез който от една страна се защитават правата на работещите, а от друга се гарантира възможността за наемане за краткотрайна сезонна селскостопанска работа на голям брой работещи.



Условията и редът за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори пред инспекцията по труда са определени с наредба на министъра на труда и социалната политика (Наредба № РД 07-8 от 13 юли 2015 г.).





В Наредбата е предвидено, че трудовият договор се изготвя по образец, съгласно специално приложение и съдържа нормативно определените данни, включително и относно размера на трудовото възнаграждение. Работодателят - регистриран земеделски стопанин или тютюнопроизводител, следва да попълни регистрирания образец преди започването на работа, като се посочи размерът на трудовото възнаграждение.

С оглед въвеждане на еврото в Република България от 1 януари 2026 г. е необходимо в образеца на трудовия договор да се предвиди изискване за посочване на размера на трудовото възнаграждение в евро.

