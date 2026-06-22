Край на еднодозовите пластмасови опаковки за сосове, захар и подправки от 2030 г.

Пиксабей

Европейският съюз предприема нова стъпка в борбата с отпадъците от опаковки, като въвежда мащабни ограничения върху редица продукти за еднократна употреба. Част от промените, заложени в Регламент (ЕС) 2025/40, ще започнат да се прилагат от 12 август тази година, а най-съществените мерки ще влязат в сила от началото на 2030 г.

Сред най-осезаемите промени за потребителите е планираното премахване на пластмасовите опаковки за еднократна употреба, съдържащи индивидуални порции подправки, сосове, сметана за кафе, захар и различни овкусители. Това означава, че добре познатите пакетчета и малки пластмасови кутийки, които днес масово се използват в ресторанти, кафенета и заведения за бързо хранене, трябва да изчезнат от пазара на ЕС от 1 януари 2030 г., предаде БГНЕС.

Ограниченията ще обхванат и хотелиерския сектор. Малките разфасовки шампоан, течен сапун и лосиони за тяло, предназначени за еднократна употреба от гостите, също ще бъдат премахнати като част от усилията за намаляване на пластмасовите отпадъци.

Новият регламент предвижда още забрана за редица други видове опаковки. От 2030 г. пресни плодове и зеленчуци в количества под 1,5 килограма няма да могат да се предлагат в пластмасови кутии, торбички и подобни опаковки. Ограничения ще има и за груповите пластмасови опаковки на бутилки, буркани и консерви.

В зоните за хранене на търговските центрове храната ще трябва да се сервира в съдове за многократна употреба вместо в познатите пластмасови чаши, чинии и кутии. Изключение ще се допуска единствено за обекти без достъп до питейна вода.

Още от 12 август тази година се въвежда и забрана за пускането на пазара на опаковки за контакт с храни, ако съдържат PFAS – група химични вещества, известни като „вечни химикали“, за които съществуват научни данни за потенциално вредно въздействие върху здравето.

"Сега" пише, че регламентът поставя и нови изисквания към производителите и търговците за ограничаване на излишното пространство в опаковките. Практики като фалшиви дъна, двойни стени и ненужни пълнежи ще бъдат силно ограничени, а при транспортните и груповите опаковки празното пространство няма да може да надвишава 50%.

Предвидени са и мерки за насърчаване на повторната употреба. От февруари 2027 г. заведенията, ресторантите и хотелите, които предлагат храни и напитки за вкъщи, ще трябва да позволяват на клиентите да използват собствени съдове за пълнене. До 2028 г. те ще трябва да предложат и варианти за многократни опаковки в рамките на системи за повторна употреба.

Част от европейските изисквания е и въвеждането на депозитни системи за опаковки, които да стимулират връщането и рециклирането им. В България подобен механизъм все още се обсъжда, но към момента не е въведен.

Редактор "Екип на Петел",

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