Край на евакуацията за едното село в Румъния заради горящ кораб на украински бряг, опасността за другото остава висока

Булфото, илюстративна

Жителите на село Чаталкьой в югоизточния румънски окръг Тулча могат да се върнат днес по домовете си, откъдето бяха евакуирани превантивно преди 24 часа заради опасност от експлозия на кораб, натоварен с гориво, намиращ се на отсрещния украински бряг на река Дунав, съобщава агенция Аджерпрес, цитирана от БТА.

Вчера жителите на две села в окръг Тулча – Плауру и Чаталкьой, бяха евакуирани заради опасност от експлозия на кораб, натоварен с няколко хиляди тона втечнен пропан-бутан (LPG), който се запали близо до украинското пристанище Измаил, след като беше ударен от руски дронове при атаки през нощта на неделя срещу понеделник.

Председателят на Окръжния съвет на Тулча Хория Теодореску уточни за телевизия Диджи 24, че плавателният съд се намира на около 500 метра от село Плауру.

Днес Инспекторатът за извънредни ситуации в Тулча съобщи, че украинските власти са изпратили на пристанище Измаил друг кораб с голям капацитет, за да полива с вода засегнатия от атаките плавателен съд, като по този начин значително е намалена опасността от потенциална авария с тежки последици за съседните населени места.

От румънската институция информираха, че на борда на ударения кораб все още има активен пожар, а украинските служби работят за потушаването му.

„След анализ на риска, на получената от украинските колеги информация, бе взето решение днес в 9:00 ч. да бъде прекратена заповедта за евакуация на село Чаталкьой. Жителите на селото – 231 души, могат да се върнат по домовете си“, съобщи Инспекторатът за извънредни ситуации в Тулча.

Според инспектората потенциалният риск, предизвикан от пожара на ударения кораб, е бил оценен като много нисък за село Чаталкьой, тъй като част от газта е изгоряла при пожара.

Рискът за другото село обаче – Плауру, остава висок, посочват от Инспектората за извънредни ситуации.

В последваща информация от Инспектората за извънредни ситуации в Тулча, цитирана от Аджерпрес, се допълва, че село Плауру остава в състояние на тревога, въпреки че пожарът на кораба е потушен. От инспектората напомниха, че на борда на кораба все още има над 3000 тона гориво.

Ръководителят на инспектората Даниел Петров посочи, че след предприетите от украинските власти действия и изгарянето на част от количеството газ, е било преценено, че село Чаталкьой не може да бъде засегнато при евентуална експлозия, но планът за евакуация на село Плауру остава в сила.

Местните власти са отцепили селото и пътуващите в зоната биват пренасочвани към обходен маршрут, за да достигнат до други селища в ръкава Килия на Дунав.

