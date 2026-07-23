Край на фиктивните договори за 4 часа с промени в КТ

Пиксабей

Работна междуведомствена група към МТСП обсъжда предложените от държавата промени в Кодекса на труда (КТ). Това са трудови договори с повече от един работодател и трудов договор за споделено работно място.

Проектът за промени на КТ е на етап обсъждане със синдикатите и бизнеса.

Със закона за бюджета се видя, че се пипа КТ - колкото часа работим толкова се зачита за трудов стаж - 4 работиш, 4 часа се отичат, а не както досега работиш 4 часа, отчита се за цял ден, обясни в интервю пред БНР Величка Микова главен секретар на КНСБ.

Според нея целта на предложените промени е да се прекратят фиктивните договори на хартия за 4 часа.

"Скоро Министерство на финансите е обявило шокиращи данни за скрита заетост, назначен на 4 часа, а работиш по 8 и 12 часа, но за този период не ти се заплащат пълни осигуровки", каза тя.

Редактор "Екип на Петел",

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