Край на хартиения болничен

Работодателите ще ги виждат в електронен регистър

Хартиеният болничен окончателно трябва да отиде в коша през следващата година. Това става ясно от проекта на бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., който беше внесен от правителството в парламента.

По информация цитирана от Телеграф проектът включва промени в Кодекса за социално осигуряване. Предвижда се създаването на специална електронна услуга, чрез която фирмите ще научават за издадени болнични на служителите си директно от данните в Електронния регистър на болничните листове.

Целта на промяната е намаляване на бюрократичната тежест за гражданите. Въпреки че личните лекари и в момента изпращат болничните по електронен път към Националния осигурителен институт (НОИ), те продължават да ги разпечатват и на хартия. Служителят от своя страна е длъжен да представи този хартиен документ пред своя работодател.

Режимът на изплащане се запазва

Запазва се настоящият режим за изплащане на болничните – първите два дни са за сметка на работодателя, а от третия ден нататък обезщетението се поема от НОИ.

В бюджета на ДОО за обезщетения за временна неработоспособност (поради общо заболяване, гледане на болен член от семейството, карантина и нетрудови злополуки) са предвидени 736,5 милиона евро. Планирани са обезщетения за над 20 милиона дни, при среден размер на ден от 36,19 евро, става ясно от проекта.

Към проектобюджета на ДОО вече има постъпили две становища – едното от КНСБ, а другото от събирачите на трюфели.

Събирачите на ценната гъба настояват да се осигуряват за пенсия само по собствено желание, а не задължително, както е в момента.

"Дейността добив и търговия с диворастящи гъби е вид странична дейност с несигурен приход, силно зависима от климатичните особености. Лицата, работещи по трудови договори, както и пенсионери, инвалиди, учащи се нямат необходимото време да обикалят и извършват тази дейност системно и постоянно и в голямата част от сезона за бране на гъби те не успяват да реализират приход, с който да си покрият разходите по заплащане на осигуровките", мотивират се събирачите на трюфели в своето становище.

Освен това те настояват да бъдат компенсирани пенсионерите, на които в последните две години незаконно са били удържани всички осигурителни вноски, в разрез с решение на Конституционния съд.

